В Днепре медики спасли пациента, у которого было 100% поражение легких

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Мужчина находился в реанимации в течение месяца

В Днепре врачи спасли пациента, у которого предварительно диагностировали 100% поражение легких вследствие коронавирусной болезни. Об этом рассказал главный врач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"Анатолий из Днепровского района, села Николаевки, очень тяжело заболел 7 мая и почти месяц находился в реанимационном отделении. Когда мы рассказали диагноз дочке, а она – медик, то родные начали готовиться к самому тяжелому. Было 100% поражение легких", – отметил глава медучреждения.

Сейчас пациента уже перевели из реанимации, однако улучшения состояния было трудно достичь.

По словам медиков, пациент находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, а также нуждался в кислороде в больших объемах и различных лекарств.

"Счастье, что он сегодня уже сам дышит, держит давление, правильное сердцебиение", – добавляет Сергей Рыженко.

Врач отмечает, что пока у пациента еще наблюдается серьезное поражение легких и фиброзы. Сейчас пациент должен пройти реабилитацию, которая должна ему помочь.

Напомним, ранее ученые из Питтсбургского университета обнаружили белок, который может полностью нейтрализовать коронавирус COVID-19 даже в минимальной дозировке.