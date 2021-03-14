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В Днепре испекли рулет из блинов длиной 23 метра. Фото

Создание 23-метрового рулета из блинов в Днепре Фото 056.ua

Он установил новый рекорд Украины

В Днепре установили новый рекорд Украины, испекши рулет из блинов длиной 23 метра. Об этом сообщил Telegram-канал "Днепр областной"

Как отмечается, в него вошли 880 блинов. Над созданием кулинарного шедевра в течение двух суток работало пять поваров, а к выкладке самого рулета и его намазыванию сырковой массой привлекли аж пятнадцать человек. 

При этом добавляется, что такое действо проходило во время массового мероприятия в честь последнего дня Масленицы в парке Шевченко. После фиксирования рекорда, сам рулет порезали на куски и угостили им всех присутствующих. 

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Ранее сообщалось, что в Ужгороде приготовили блин, который попал в Книгу рекордов Украины. Общие его размеры - 7,17 м на 3,09 м.  

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