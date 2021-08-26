В "Дии" вскоре появится возможность дать согласие на посмертное донорство, - Минздрав

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

По словам министра, в обществе есть всегда те, кто "за" и кто "против"

Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации работают над разделом в приложении "Дия", где граждане смогут дать согласие на посмертное донорство. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью Укринформу.

"С Министерством цифровой трансформации мы работаем над расширением кабинета гражданина в приложении "Дия". Там должен появиться раздел, в котором каждый, кто примет решение о наивысшем проявлении жертвенности, сможет при своей жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти", - отметил Ляшко.

По словам министра, речь идет о сложной работе, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, даже врачи, пока человек жив.

В то же время эта информация должна стать доступной, если человеку констатирована смерть мозга, и трансплант-координатор формирует карточку потенциального донора в ЕДИСТ (Единая государственная информсистема трансплантации).

"Когда эти работы будут завершены, мы начнем информационную кампанию по популяризации донорства органов", - добавил Ляшко.

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Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения опубликовали инструкцию, кто и каким образом может стать донором крови в Украине.