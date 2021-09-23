В "Дії" появился новый функционал - шеринг документов

"Дія" Фото из открытых источников

Отныне посетители сервисных центров МВД поделиться цифровой копией документа

В приложении “Дія” появился новый функционал, который пока доступен клиентам сервисных центров Министерства внутренних дел Украины - шеринг документов, в частности, это и шеринг электронного паспорта. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

“Совместно с Министерством цифровой трансформации Украины введен новый функционал — шеринг документов. Отныне посетители сервисных центров МВД во время заказа и получения административных услуг могут предъявить электронный паспорт в приложении Дія и поделиться цифровой копией документа”, - говорится в сообщении.

Первый заместитель начальника ГСЦ МВД Юрий Смольянинов уточнил, что диджитализация остается одним из приоритетных направлений деятельности сервисных центров МВД.

“Мы уверены, что шеринг облегчит работу нашим администраторам и сохранит время посетителям”, — отметил Смольянинов.

Как уточняется, приложение “Дія” предоставляет возможность гражданам делиться копиями цифровых документов, а также проверить их действительность в несколько кликов - просто, удобно и без бумажных экземпляров или их копий.

Отмечается, что посетители, чтобы поделиться копией е-паспорта, должны открыть паспорт в приложении “Действие”; нажать на него и выбрать штрих-код; предоставить штрих-код или продиктовать 13-ти значный код, который расположен под штрих-кодом; подтвердить запрос для передачи данных.

“Цифровая копия паспорта с е-подписью Действия передается к серверу МВД. Благодаря шерингу выполняются сразу две функции: электронная идентификация личности и передача копий электронных документов администратору”, - уточнили в Главном сервисном центре МВД.

В ведомстве также проинформировали о преимуществах шеринга е-паспорта.

В частности, копия документа передается сразу в информационную систему МВД, поэтому работнику сервисного центра не нужно вручную вносить информацию из предоставленных документов и это сокращает время обслуживания и исключает внесение ошибки.

Сам документ передается только после запроса администратора сервисного центра МВД и соответствующего подтверждения со стороны посетителя, и копия документа, которая передается, содержит метку времени и информацию о получателе копии, кому и когда она была предоставлена. Также, как уточняется, эта копия документа уже подписана квалифицированной электронной подписью (КЄПом) “Дія”.

Новости по теме: Минцифры ввело новый способ авторизации в "Дія": Как это работает

Ранее сообщалось, что через несколько недель приложение "Дія" получит обновление. Пользователей предупреждать о проверке кредитной истории банком.