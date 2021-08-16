В детском лагере в Одессе произошла вспышка коронавируса: Заражены более 40 человек

Вирус подтвердили у 42 детей и двух работников учреждения

Отмечается, что заражение вирусом подтвердили у 42 детей и двух работников учреждения.

В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла масштабная вспышка коронавируса. Об этом сообщает "Думская" .

По данным издания, сначала у детей и работников учреждения обнаружили симптомы COVID-19, после чего их изолировали и взяли пробы для проверки методом ПЦР.

Первые результаты оказались положительными.

"Вчера было 26 больных, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования", - заявили в Одесском областном департаменте здравоохранения.

Сейчас детский лагерь закрыли на карантин.

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Напомним, ранее мы писали, что во временно оккупированном Крыму произошла вспышка коронавирусной болезни COVID-19 среди детей в лагере "Артек". Заболевание обнаружили у шести детей.