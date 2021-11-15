В декабре каждый вакцинированый гражданин Украины сможет получить тысячу гривен

В Украине с 19 декабря, через приложение "Дія", каждый, кто прошел полный курс вакцинации сможет получить 1 тысячу гривен. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в обнародованном видеообращении .

"Чтобы дышать легче было бизнесу и гражданам, государство как оставляет имеющиеся программы поддержки, так и разрабатывает ряд инструментов. Один из них заработает в ближайшее время. Это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других, а именно креативный, спортивный и транспортный сектор", - заявил глава государства.

В то же время одна из программ поддержки, как отметил президент, это финансовое вознаграждение всем, кто прошел полный курс вакцинирования.

Зеленский подчеркнул, что деньги можно будет потратить на:

абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;

билет в кинотеатр или театр;

поход в музей;

билет на железнодорожные или авиаперевозки.

По словам президента, на программу планируют выделить 3 млрд гривен до конца этого года и такую же сумму в начале 2022 года.

В частности для украинцев, которые по тем или иным причинам не имеют приложения "Дія", власть планирует разработать альтернативные пути получения выплаты.

"Мы понимаем, что смартфоны и "Дія", пока, к сожалению, есть не у каждого. Поэтому эта программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным гражданам Украины", - заверил президент.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла пик нынешней волны заболеваемости на коронавирусную инфекцию COVID-19. Впервые за последние три месяца число людей, выписанных из больницы, больше, чем количество госпитализированных.