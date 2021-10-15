В "Дії" запустят электронные сервисы для ветеранов

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Новые услуги станут доступными в следующем году

На платформах государственных услуг онлайн "Дія" в 2022 году станут доступными сервисы для ветеранов АТО/ООС, Второй мировой войны, членов семей погибших, участников боевых действий на территориях других государств. Об этом сообщил вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сервисы для ветеранов заработают в" действии " в 2022 году. Минцифра совместно с Минветеранами работает над запуском. Также на портале "действие" ветеранам, в отношении которых есть данные в реестрах, будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах. Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все имеющиеся государственные реестры, а их 16. Это станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и предоставит возможность ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в "Действия", - написал он.

Как известно, сейчас в Украине насчитывается более 400 тысяч участников АТО/ООС. Вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участниками боевых действий на территориях других государств — примерно 1,2 миллиона человек.

Напомним, ранее на портале и в приложении "Дія" появятся три новых сервиса. В частности, возможность получения электронного судебного решения.