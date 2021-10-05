В "Дії" появятся новые COVID-сертификаты: Что о них известно

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Цифровые документы будут удостоверять результат ПЦР-тестирования или переноса COVID

В Украине начали тестирование цифровых документов в "Дії", которые будут удостоверять результат ПЦР-тестирования или переноса коронавирусной болезни. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб во время брифинга в Facebook.

"Мы постепенно тестируем цифровые COVID-сертификаты. В частности для ПЦР-тестирования, такой сертификат также появится в "Дії". Он будет действительным 72 часа, как и результат теста. Также мы начинаем тестирование COVID-сертификатов для тех кто переболел коронавирусом", - отметил он.

По его словам, в Украине в ближайшее время будут фактически все три вида сертификатов, которые сейчас есть на уровне ЕС - это сертификаты вакцинации, тестирования и выздоровления от COVID-19.

Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации разработало программное обеспечение, чтобы правоохранители могли быстро проверять СOVID-сертификаты в приложении "Дія" или сканировать бумажные документы во время возможного локдауна.

Проверять подлинность COVID-сертификатов граждан имеют право Держпродспоживслужба, органы местной власти и полиция.

Также вчера вынесли первый приговор врачу за подделку сертификатов о негативных ПЦР-тестах и сертификатов о вакцинации. Медработник должен заплатить 34 тыс. грн штрафа и отстраняется на год от работы по специальности.