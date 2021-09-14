В "Дії" появился желтый сертификат для граждан вакцинированных одной дозой

Зеленый сертификат будет доступен после полного курса вакцинации

Привиты одной дозой вакцины теперь могут получить желтый сертификат в приложении "Дія". Он поможет избежать карантинных ограничений "желтой" зоны. Об этом информирует Министерство здравоохранения в своем Facebook.

"Теперь внутренний COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной от COVID-19. Так называемый желтый сертификат поможет избежать карантина "желтого" уровня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зеленый сертификат будет доступен после полного курса вакцинации.

Различные сертификаты содержат информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.

"Напоминаем, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не нужно", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине введут зеленый и желтый сертификат вакцинации от COVID-19. Один из них будет исключительно для внутреннего использования.