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В "Дії" не загружается COVID-сертификат: НСЗУ объяснила, что делать

Фото из открытых источников

Чаще всего такое случается, если врач неправильно вводит данные привитого

В Украине случаются случаи, когда вакцинированные от коронавируса не могут сгенерировать COVID-сертификат на портале или в приложении "Дія". Об этом "Общественному радио" сообщил директор департамента развития электронной системы здравоохранения Национальной службы здоровья Дмитрий Черныш.

По его словам, в НСЗУ поступило почти 10 тысяч обращений по такой проблеме, а украинцы сгенерировали через "Дію" уже почти 5 млн COVID-сертификатов.

При этом Черныш пояснил, что чаще всего проблемы возникают из-за неправильно внесенных врачом данных о вакцинации или данные могли содержали какую-то ошибку.

А самыми распространенными ошибками являются:

  • данные о первой и второй дозе вносят в различные медицинские карточки;
  • врач внес информацию о прививках в другой день;
  • допущена ошибка в данных, например неправильная серия вакцины.

Как отмечается, если врач неправильно внес данные о вакцинации в электронную систему охраны здоровья, то нужно обратиться в пункт вакцинации или непосредственно к этому врачу и попросить внести правильные данные. Или же, если врач еще не внес данные, то спросить, когда это произойдет.

"То есть, возможно, он не во время визита внес данные, а вечером их внесет, или на следующий день. Нужно это выяснить. Если в данных ошибка, нужно обратиться к этому врачу, и врач должен исправить эту ошибку. Это не может делать какой-то другой врач, который даже не понимает, был ли факт проведения вакцинации", - пояснил представитель НСЗУ.

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В частности имя врача, сделавшего прививку, указывается на справке, выдающейся в центрах вакцинации. Однако, если такой справки не дали или неизвестно, как найти этого медика, то можно обратиться к своему семейному врачу.

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"Также, если в данных о вакцинации ошибка, то автора данных о вакцинации видит, к примеру, семейный врач. То есть, если вам "Дія" не формирует сертификат из-за того, что в ваших данных о вакцинации ошибка, ваш семейный врач может увидеть, какой именно врач вносил эти данные, и скоординироваться с ним для того, чтобы он их поправил", - отметил Черныш.

Кроме этого, в случае регистрации на вакцинацию через Helsi, в разделе "Медкарта - Мои вакцинации" будет указана ссылка на врача, проводившего прививку.

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Как сообщалось ранее, в ближайшее время оформить COVID-сертификат в приложении "Дія" смогут владельцы небиометрических паспортов и бумажных видов на жительство.

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