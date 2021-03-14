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В ЦОЗ назвали симптомы ОРВИ, которые могут свидетельствовать о наличии COVID-19

Фото из открытых источников

Среди них боль в горле и насморк

Насморк и боль в горле могут сигнализировать о возможности инфицирования на коронавирус и необходимость сдачи теста на COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины. 

В частности, легкими симптомами ОРВИ считаются:

  • температура до 38 °С;
  • кашель;
  • недомогание;
  • насморк;
  • боль в горле;
  • уровень насыщения крови кислородом SpO2 ≥ 95%.

Однако, в ведомстве предостерегают от потери бдительности, поскольку COVID-19 имеет и ярко выраженные симптомы. Таковы потеря ощущения вкуса и запаха. Эти симптомы могут проявиться через 2-14 дней после заражения новым коронавирусом.

"При появлении таких симптомов рекомендуем позвонить семейному врачу, и не пытаться искать на ОЛХ вакцину ли в Youtube "как вылечить коронавирус" ", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве советуют не паниковать и придерживаться рекомендаций семейного врача.  

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Ранее сообщалось, что в Украине, за последние сутки, более 9 тысяч новых больных на коронавирус. Наибольшее количество инфицированных наблюдают в 4 областях страны. 

 
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