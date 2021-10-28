В ЦИК рассказали, как будут проходить выборы в "красной" зоне

ЦИК УНИАН

Также в ЦИК отметили, что если человек чувствует себя плохо, он может проголосовать в отдельной кабинке

Введение красного уровня епіднебезпеки в регионе не повлияет на проведение выборов, запланированных на воскресенье, 31 октября. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Facebook.

"Состоятся ли выборы, если моя область — в красной зоне? В это воскресенье выборы состоятся во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны. Пожалуйста, проголосуйте безопасно", - отметили в ЦИК.

В комиссии напомнили, что на избирательный участок в воскресенье нужно взять паспорт, маску, антисептик и личную ручку и соблюдать дистанцию.

Также в ЦИК отметили, что если человек чувствует себя плохо, он может проголосовать в отдельной кабинке.

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