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В ЦИК рассказали, как будут проходить выборы в "красной" зоне

ЦИК

 УНИАН

Также в ЦИК отметили, что если человек чувствует себя плохо, он может проголосовать в отдельной кабинке

Введение красного уровня епіднебезпеки в регионе не повлияет на проведение выборов, запланированных на воскресенье, 31 октября. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Facebook.

"Состоятся ли выборы, если моя область — в красной зоне? В это воскресенье выборы состоятся во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны. Пожалуйста, проголосуйте безопасно", - отметили в ЦИК.

В комиссии напомнили, что на избирательный участок в воскресенье нужно взять паспорт, маску, антисептик и личную ручку и соблюдать дистанцию.

Также в ЦИК отметили, что если человек чувствует себя плохо, он может проголосовать в отдельной кабинке.

Новости по теме: Киев усиливает карантин с 1 ноября: как будут работать школы, садики и транспорт

Ранее сообщалось, что Киев с 1 ноября переходит в красную зону эпидемической опасности распространения коронавирус и соответственно усиливает карантинные ограничения. Такое решение сегодня приняла на своем заседании Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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