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В четырех областях ни одной прививки за день, – Минздрав

Фото из открытых источников

Больше всего вакцинированных за сутки в Харьковской области

В Украине за последние сутки, 28 марта, в Черниговской, Ровенской, Донецкой и Луганской областях за день никого не вакцинировали от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 

По его словам, 1585 человек привито против COVID-19. В целом в стране вакцину от коронавируса получило 198 465 человек, из них один раз сделали прививку – 198 464 человека, а завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо.

По состоянию на 28 марта 2021 года, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 364 104 человека.

Количество вакцинированных в Украине за последние сутки:

  • г. Киев – 20 прививок;
  • Винницкая область – 50 прививок;
  • Волынская область – 20 прививок;
  • Днепропетровская область – 80 прививок;
  • Донецкая область – 0 прививок;
  • Житомирская область – 120 прививок;
  • Закарпатская – 20 прививок;
  • Запорожская область – 100 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 175 прививок;
  • Киевская область – 20 прививок;
  • Кировоградская область – 10 прививок;
  • Луганская область – 0 прививок;
  • Львовская область – 100 прививок;
  • Николаевская область – 30 прививок;
  • Одесская область – 40 прививок;
  • Полтавская область – 190 прививок;
  • Ровенская область – 0 прививок;
  • Сумская область – 30 прививок;
  • Тернопольская область – 40 прививок;
  • Харьковская область – 230 прививок;
  • Херсонская область – 140 прививок;
  • Хмельницкая область – 70 прививок;
  • Черкасская область – 40 прививок;
  • Черновицкая область – 60 прививок;
  • Черниговская область – 0 прививок.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки, 28 марта, зафиксировали 8346 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 344 ребенка и 140 медиков. 

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