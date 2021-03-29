В четырех областях ни одной прививки за день, – Минздрав

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Больше всего вакцинированных за сутки в Харьковской области

В Украине за последние сутки, 28 марта, в Черниговской, Ровенской, Донецкой и Луганской областях за день никого не вакцинировали от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, 1585 человек привито против COVID-19. В целом в стране вакцину от коронавируса получило 198 465 человек, из них один раз сделали прививку – 198 464 человека, а завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо.

По состоянию на 28 марта 2021 года, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 364 104 человека.

Количество вакцинированных в Украине за последние сутки:

г. Киев – 20 прививок;

Винницкая область – 50 прививок;

Волынская область – 20 прививок;

Днепропетровская область – 80 прививок;

Донецкая область – 0 прививок;

Житомирская область – 120 прививок;

Закарпатская – 20 прививок;

Запорожская область – 100 прививок;

Ивано-Франковская область – 175 прививок;

Киевская область – 20 прививок;

Кировоградская область – 10 прививок;

Луганская область – 0 прививок;

Львовская область – 100 прививок;

Николаевская область – 30 прививок;

Одесская область – 40 прививок;

Полтавская область – 190 прививок;

Ровенская область – 0 прививок;

Сумская область – 30 прививок;

Тернопольская область – 40 прививок;

Харьковская область – 230 прививок;

Херсонская область – 140 прививок;

Хмельницкая область – 70 прививок;

Черкасская область – 40 прививок;

Черновицкая область – 60 прививок;

Черниговская область – 0 прививок.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки, 28 марта, зафиксировали 8346 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 344 ребенка и 140 медиков.