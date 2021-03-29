В четырех областях ни одной прививки за день, – Минздрав
Больше всего вакцинированных за сутки в Харьковской области
В Украине за последние сутки, 28 марта, в Черниговской, Ровенской, Донецкой и Луганской областях за день никого не вакцинировали от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, 1585 человек привито против COVID-19. В целом в стране вакцину от коронавируса получило 198 465 человек, из них один раз сделали прививку – 198 464 человека, а завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо.
По состоянию на 28 марта 2021 года, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 364 104 человека.
Количество вакцинированных в Украине за последние сутки:
- г. Киев – 20 прививок;
- Винницкая область – 50 прививок;
- Волынская область – 20 прививок;
- Днепропетровская область – 80 прививок;
- Донецкая область – 0 прививок;
- Житомирская область – 120 прививок;
- Закарпатская – 20 прививок;
- Запорожская область – 100 прививок;
- Ивано-Франковская область – 175 прививок;
- Киевская область – 20 прививок;
- Кировоградская область – 10 прививок;
- Луганская область – 0 прививок;
- Львовская область – 100 прививок;
- Николаевская область – 30 прививок;
- Одесская область – 40 прививок;
- Полтавская область – 190 прививок;
- Ровенская область – 0 прививок;
- Сумская область – 30 прививок;
- Тернопольская область – 40 прививок;
- Харьковская область – 230 прививок;
- Херсонская область – 140 прививок;
- Хмельницкая область – 70 прививок;
- Черкасская область – 40 прививок;
- Черновицкая область – 60 прививок;
- Черниговская область – 0 прививок.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 28 марта, зафиксировали 8346 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 344 ребенка и 140 медиков.