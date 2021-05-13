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В четырех областных центрах Украины школьники продолжат обучение летом

Фото из открытых источников

Обучение для них закончится в первой половине июня

Сразу в четырех городах Украины школьники продолжат наверстывать учебу через пандемию коронавирус и летом. Об этом сообщает сайт Министерства образования и науки "Новая украинская школа".

Как отмечается, позже на каникулы уйдут ученики учебных заведений в Сумах и Хмельницком, в частности, 11 июня. Для детей из Черкасс обучение закончится 8 июня. 

При этом добавляется, что некоторые начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 или 14 июня.

Также стало известно, что наиболее негативно дистанционное обучение повлияло на учеников 1-4 классов.

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Напомним, ранее в МОН анонсировали, что некоторые школы могут продолжить обучение летом. В частности, это связано с необходимостью отработать 175 дней, которые являются обязательными. 

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