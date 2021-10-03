В Черновицкой области пограничники со стрельбой задерживали контрабандистов
Машину правонарушителей удалось задержать, однако неизвестные лица скрылись
"Военнослужащие отдела "Красноильск" Черновицкого отряда недалеко от границы с Румынией обнаружили внедорожник Mitsubishi Pajero и лиц, которые выгружали тюки с него.
Заметив правоохранителей, неизвестные побросали часть пакетов с сигаретами и на автомобиле прибегли к бегству", - говорится в сообщении.
В ведомстве проинформировали, что правонарушители на внедорожнике, опасно маневрируя, создали угрозу здоровью и жизни пограничников совершили столкновение со служебным автомобилем охранников границы Ford.
При этом пограничник, водитель служебного авто, получил травму.
Подчеркивается, что к преследованию и задержанию нарушителей подключились военнослужащие Нацгвардии и пограничники оперативно-розыскного подразделения.
В частности для остановки транспортного средства правоохранители использовали оружие.
Машину правонарушителей удалось задержать, однако неизвестные лица скрылись.
Сейчас внедорожник Mitsubishi иностранной регистрации и 22 пакета сигарет доставлены в пограничное подразделение.
Отмечается, что сейчас продолжаются мероприятия по поиску злоумышленников.
Напомним, ранее в одном из населенных пунктов Одесской области мужчина устроил стрельбу из ружья. По предварительным данным, от противоправных действий правонарушителя никто не пострадал.