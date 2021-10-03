В Черновицкой области пограничники со стрельбой задерживали контрабандистов

Машину правонарушителей удалось задержать, однако неизвестные лица скрылись

"Военнослужащие отдела "Красноильск" Черновицкого отряда недалеко от границы с Румынией обнаружили внедорожник Mitsubishi Pajero и лиц, которые выгружали тюки с него.

Заметив правоохранителей, неизвестные побросали часть пакетов с сигаретами и на автомобиле прибегли к бегству", - говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что правонарушители на внедорожнике, опасно маневрируя, создали угрозу здоровью и жизни пограничников совершили столкновение со служебным автомобилем охранников границы Ford.

При этом пограничник, водитель служебного авто, получил травму.

Подчеркивается, что к преследованию и задержанию нарушителей подключились военнослужащие Нацгвардии и пограничники оперативно-розыскного подразделения.

В частности для остановки транспортного средства правоохранители использовали оружие.

Машину правонарушителей удалось задержать, однако неизвестные лица скрылись.

Сейчас внедорожник Mitsubishi иностранной регистрации и 22 пакета сигарет доставлены в пограничное подразделение.

Отмечается, что сейчас продолжаются мероприятия по поиску злоумышленников.

Напомним, ранее в одном из населенных пунктов Одесской области мужчина устроил стрельбу из ружья. По предварительным данным, от противоправных действий правонарушителя никто не пострадал.