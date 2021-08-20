В Черновцах невакцинированных педагогов могут обязать еженедельно тестироваться на COVID

ПЦР-тест на коронавирус Pixabay

Учителям придется из зарплаты ежемесячно отдавать не менее 3200 гривен на тесты

Городская власть в Черновцах планирует ввести изменения в образовательной сфере по невакцинированным педагогам и обязать их еженедельно за свои деньги делать ПЦР-тест. Об этом сообщил "Черновицкий луч".

Как отмечается, стоимость одного теста от 800 гривен, значит учителям придется из зарплаты ежемесячно отдавать не меньше 3200 гривен.

"Если в учебном заведении менее 80% вакцинированных педагогов, то они не получат средства на ремонт, новую мебель и технику", - сообщил заместитель городского головы Юрий Лесюк.

Также он добавил, что городской совет в свою очередь будет поддерживать учебные заведения, где 80% учителей вакцинированы, выделяя дополнительные средства на ремонтные работы, модернизацию классов, закупку мебели или техники. Также будет рассматриваться возможность пребывания на рабочем месте не вакцинированных учителей после получения отрицательного результата ПЦР-теста (еженедельно, на платной основе).

"В случае перехода области в "желтую", "оранжевую" или "красную" зону школа будет работать только в случае если в ней вакцинировано более 80% учителей, или же перейдет на дистанционное обучение", - добавил Лесюк.

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Напомним, что ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил поощрять учителей вакцинации. Педагоги будут получать премии за сделанную COVID-прививку.