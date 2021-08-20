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В Черноморском регионе нужно создать новую стратегию, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

По его словам, в случае отсутствия стратегии "Россия начнет доминировать в Черном море"

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает создать новую стратегию для Черноморского региона, из-за ситуации в Черном море. Об этом он сообщил в интервью "Новое время".

По его словам, ситуация в Черном море требует новой стратегии для черноморских стран НАТО плюс Украина, Грузия и Молдова, которые имеют выход к Черному морю.

"Если этой стратегии и совместных объединенных сил не будет, Россия начнет безоговорочно доминировать в Черном море так же, как она сейчас доминирует в Азовском", - подчеркнул министр.

Также он добавил, что Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией - и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова.

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Напомним, что ранее в Черное море вошел ракетный эсминец Военно-морских сил Италии Luigi Durand de la Penne. Он прошел через Босфор в направлении Черного моря в 04:00 утра 18 августа.

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