В Черное море вошел разведывательный корабль ВМС Франции

ALIZE (A 645) Фото из открытых источников

ALIZE (A 645) используется для обеспечения работы дайверов Direction Générale de la Sécurité Extérieure

Сегодня ночью в Черное море вошел разведывательно-водолазный корабль Военно-морских сил Франции ALIZE (A 645). Об этом объявила мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований, передает руководитель проектов Андрей Клименко в своем Facebook.

"Официально он классифицируется как Diving support ship, то есть судно водолазной поддержки. Однако фактически ALIZE (A 645) используется для обеспечения работы дайверов Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба внешней разведки Франции)", - говорится в сообщении.

Согласно информации Минобороны Франции, на борту могут находиться более 200 человек.

К слову, ALIZE уже заходил в Черное море вскоре после оккупации Россией Крыма - в период с 27 марта по 12 апреля 2014 года.

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Напомним, 11 июня в Черное море вошел ракетный эсминец Военно-морских сил США "Лабун" (USS Laboon, DDG58) класса "Арле Берк".