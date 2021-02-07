В Чернобыльском заповеднике показали, как проводят зимний учет выдр. Фото
Исследователи могут сэкономить время на учет зверей из-за того, что водоемы покрыты льдом
В Чернобыльской зоне проводят учет выдр во время того, как водоемы покрыты льдом и животные вынуждены передвигаться по земле. Об этом сообщила прессслужба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Фейсбук.
Отмечается, что сейчас время для проведения учетов выдры является оптимальным, ведь лед покрыл практически все водоемы, а каждое движение животного оставляет след на снегу. Это дает возможность исследователям сэкономить время на учеты зверя.
Известно, что выдра в Чернобыльском заповеднике выдра довольно распространена и имеет рыбные запасы, но во время холодной погоды часто вынуждена ловить водяных полевок.
В морозы животное не может попасть в бобровые норы, нырнув в воду, поэтому залезает туда через небольшую тепловую отдушину. В норе, которая изображена на фото, выдра ночевала прошлой ночью, ведь возле нее виден свежий выходной след.
По словам исследователей, после ночевки в такой норе выдра качается на снегу, чтобы почистить мех.
Кроме того, по следу можно узнать, какую именно жертву поймало животное. Исследователи указывают, что на фото ниже виден сухой след от головы большой водяной полевки и немного крови. Выдра спряталась в бобровую нору, чтобы не делиться добычей с лысами или енотами. А вот если бы выдра поймала рыбу, то на следу было бы много капель воды и грязи.
Также в Чернобыльском заповеднике кроме следов выдры можно увидеть и следы енота.
А здесь выдра находилась несколько дней назад, когда была оттепель.
Напомним, недавно в Чернобыльской зоне обнаружили табун лошадей Пржевальского, которые в ХХ веке были практически истреблены в естественной среде. В начале 1990-х несколько лошадей в качестве эксперимента выпустили в украинскую Зону отчуждения, где они стали активно размножаться.