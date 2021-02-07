В Чернобыльском заповеднике показали, как проводят зимний учет выдр. Фото

Исследователи могут сэкономить время на учет зверей из-за того, что водоемы покрыты льдом

Выдра в Чернобыльском заповеднике Facebook / Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник / Сергей Жила

В Чернобыльской зоне проводят учет выдр во время того, как водоемы покрыты льдом и животные вынуждены передвигаться по земле. Об этом сообщила прессслужба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Фейсбук.

Отмечается, что сейчас время для проведения учетов выдры является оптимальным, ведь лед покрыл практически все водоемы, а каждое движение животного оставляет след на снегу. Это дает возможность исследователям сэкономить время на учеты зверя.

Известно, что выдра в Чернобыльском заповеднике выдра довольно распространена и имеет рыбные запасы, но во время холодной погоды часто вынуждена ловить водяных полевок.

В морозы животное не может попасть в бобровые норы, нырнув в воду, поэтому залезает туда через небольшую тепловую отдушину. В норе, которая изображена на фото, выдра ночевала прошлой ночью, ведь возле нее виден свежий выходной след.

Следы выдры Facebook / Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник / Сергей Жила

По словам исследователей, после ночевки в такой норе выдра качается на снегу, чтобы почистить мех.

Следы выдры Facebook / Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник / Сергей Жила

Кроме того, по следу можно узнать, какую именно жертву поймало животное. Исследователи указывают, что на фото ниже виден сухой след от головы большой водяной полевки и немного крови. Выдра спряталась в бобровую нору, чтобы не делиться добычей с лысами или енотами. А вот если бы выдра поймала рыбу, то на следу было бы много капель воды и грязи.

Следы выдры Facebook / Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник / Сергей Жила

Также в Чернобыльском заповеднике кроме следов выдры можно увидеть и следы енота.

Следы выдры Facebook / Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник / Сергей Жила

А здесь выдра находилась несколько дней назад, когда была оттепель.

Следы выдры Facebook / Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник / Сергей Жила

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