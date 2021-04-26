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В Чернобыле ввели в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива

Чернобыльская зона отчуждения Укринформ

По словам Зеленского, его планируют использовать в течение 100 лет

Предприятие "Чернобыльская АЭС" получило лицензию на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2). Об этом заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский. 

"Украина не одна, имеет широкую поддержку партнеров. Сегодня введено в эксплуатацию новое хранилище. Очень важно, что сегодня будет получена лицензия на содержание нового хранилища, срок эксплуатации до 100 лет", - отметил он. 

По словам Зеленского, украинская власть стремится трансформировать территорию отчуждения в территорию возрождения. В то же время, также главная цель настоящего – сделать все ради неповторения подобных катастроф, как на ЧАЭС в 1986 году. 

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Напомним, сегодня, 26 апреля, отмечается 35-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Тогда взорвался один из энергоблоков, что привело к смерти десятков тысяч людей и повлекло за собой необратимые изменения во всем мире. 

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