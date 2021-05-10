В Черниговской области госпитализировали трех человек с ботулизмом

Кроме того, в ведомстве отметили, что потребление рыбы вяленой неразделанной, изготовленной с нарушением технологии, является опасным для здоровья.

Всего в текущем году ботулизмом заболело 7 человек.

"Специалистами ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины" проводится расследование случая заболевания и лабораторные исследования для подтверждения диагноза", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заболели 34-летний житель Чернигова, 38-летняя и 67-летний жители области.

Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Симптомы чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни.

В дальнейшем появляется нарушение зрения-двоение предметов, тяжесть чтения, связанное с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек и расстройство глотания.

Напомним, ранее в Харьковской области в детском саду отравились почти десять детей. Троих из них госпитализировали, еще четверо малышей проходили амбулаторное лечение по месту жительства.