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В Черниговской области госпитализировали трех человек с ботулизмом

Вяленая рыба Фото из открытых источников

Причина заболевания во всех случаях - рыба вяленая неразделанная

В Черниговской области три человека госпитализированы с ботулизмом. Причина заболевания во всех случаях - рыба вяленая неразделанная. Об этом сообщает Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Как отмечается, заболели 34-летний житель Чернигова, 38-летняя и 67-летний жители области.

"Специалистами ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины" проводится расследование случая заболевания и лабораторные исследования для подтверждения диагноза", - говорится в сообщении.

Всего в текущем году ботулизмом заболело 7 человек.

Кроме того, в ведомстве отметили, что потребление рыбы вяленой неразделанной, изготовленной с нарушением технологии, является опасным для здоровья.

Справка:

Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Симптомы чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни.

В дальнейшем появляется нарушение зрения-двоение предметов, тяжесть чтения, связанное с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек и расстройство глотания.

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Напомним, ранее в Харьковской области в детском саду отравились почти десять детей. Троих из них госпитализировали, еще четверо малышей проходили амбулаторное лечение по месту жительства.

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