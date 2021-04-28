В Чернигове с 29 апреля решили ослабить некоторые карантинные ограничения

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Вскоре в городе могут возобновить работу транспорта в обычном режиме

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила с 29 апреля ослабить некоторые ограничения в Чернигове по организации учебного процесса и деятельности бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Согласно сообщению, с 29 апреля при условии соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий позволили:

работать предпринимателям, осуществляющим торговлю на открытом воздухе, кроме торгово-развлекательных центров и развлекательных заведений;

работать заведениям общественного питания (ресторанам, кафе, барам, закусочным, в столовых, кафетериях, буфетам и т. п) на открытых (летних) площадках. В то же время на открытых (летних) площадках расстояние между столиками должно быть не меньше, чем 2 метра, а за одним столом могут сидеть не более четырех человек (без учета детей в возрасте до 18 лет);

посещение учреждений специального внешкольного образования спортивного направления;

посещение спортивных залов спортсменами сборных команд города и области, которые осуществляют подготовку к официальным спортивным соревнованиям, включенным в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины.

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Кроме этого, с 5 мая разрешили:

посещение учебных заведений, в частности, специальных учебных заведений (учебно–реабилитационных центров), учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования учащимися 1-4 классов;

проведение спортивно-массовых мероприятий на открытом воздухе без зрителей.

Также в городе подготовят предложения по возобновлению работы городского общественного транспорта в обычном режиме с 5 мая.

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Напомним, ранее власти Днепра решили продлить еще на два месяца действие жесткого карантина в городе, то есть до 30 июня.