В Черкасской области ужесточают карантин: Какие ограничения будут действовать

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Рестораны, кафе и бары не будут закрывать, однако они будут работать только до 23:00

В Черкасской области с сегодняшнего дня ужесточают карантин во избежание дальнейшего ухудшения эпидситуации в регионе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко.

"Обратился сегодня к главам РГА, ОТГ и руководителям городов: мы должны сделать все, чтобы нам не пришлось пойти на локдаун. Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Потому что, если окажемся в красной зоне, как сегодня Киев и Одесская область, – нам уже придется идти на другие условия", - отметил он.

По словам Скичко, в общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты. Также планируют увеличить количество рейсов по популярным маршрутам во избежание скопления людей.

При этом глава Черкасской ОГА пояснил, что карантинные ограничения будут касаться ресторанов, кафе, баров и ночных заведений. В частности, они будут работать только до 23:00. Что касается культмассовых развлекательных и других мероприятий, то их проведение запретили.

"В этих вопросах все мы – ОГА, местное самоуправление, общественность, бизнес – в одной лодке. Надо помогать друг другу. Поскольку наиболее сложная ситуация по области сейчас именно в Черкассах, особое внимание уделим возможности развертывания здесь дополнительных койко-мест", - добавил он.

Кроме этого, чиновник отметил, что в области будут и в дальнейшем следить за ситуацией.

"До 25 марта будем следить за соблюдением карантинных ограничений. Если будут массовые нарушения, то придется идти на более строгие меры. Все – на моем ежедневном контроле", - пояснил Скичко.

Напомним, что в Украине сразу восемь регионов находятся в красной зоне карантинных ограничений. В частности, в список попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.