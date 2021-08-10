В Черкасской области парень сжег флаг Украины: Открыто уголовное производство

Правонарушитель был в состоянии алкогольного опьянения

В одном из сел Черкасской области парень сорвал и сжег флаг Украины. Об этом сообщает Национальная полиция Черкасской области.

"Событие произошло в ночь с 7 на 8 августа. Предварительно известно, что парень, отдыхая в компании и находясь в состоянии алкогольного опьянения, внезапно снял государственный флаг Украины с админздания, выбросил на землю и поджег его", - говорится в сообщении.

Как известно, злоумышленника доставили в отделение полиции, где сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 3 лет.

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Напомним, ранее в Николаеве во двор женщины бросили гранату. Полиция возбудила уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 194, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества.