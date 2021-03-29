live
Новости » Общество Читати новину українською

В Чехии обнаружили ранее неизвестный штамм COVID-19

В Украине снизилось количество больных COVID-19 Фото из открытых источников

Это мутация шиповидных белков (спайк-белков)

В Чехии зафиксировали новый вид мутации коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Чешское телевидение

Как отмечается, его обнаружили эксперты лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно.

"Благодаря последовательности образцов пациентов с инфекцией SARS-CoV-2, наша лаборатория обнаружила до сих пор неописуемую мутацию спайк-белка - модель на снимке с мутацией, обозначенной черными точками", - заявил директор лаборатории Омар Шери. 

По словам специалистов, новый штамм COVID-19 возник от так называемого родительского вируса. Однако, он не влияет на клеточные рецепторы. 

При этом добавляется, что в стране уже циркулируют "британская" и "южноафриканская" мутации коронавируса. 

 

Новости по теме: В Барселоне провели "концертный тест" на коронавирус

Напомним, что, по данным ВОЗ, по состоянию на 24 марта, в мире в 125 странах зафиксировали "британский" штамм коронавируса

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21