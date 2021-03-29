В Чехии обнаружили ранее неизвестный штамм COVID-19

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Это мутация шиповидных белков (спайк-белков)

В Чехии зафиксировали новый вид мутации коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Чешское телевидение.

Как отмечается, его обнаружили эксперты лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно.

"Благодаря последовательности образцов пациентов с инфекцией SARS-CoV-2, наша лаборатория обнаружила до сих пор неописуемую мутацию спайк-белка - модель на снимке с мутацией, обозначенной черными точками", - заявил директор лаборатории Омар Шери.

По словам специалистов, новый штамм COVID-19 возник от так называемого родительского вируса. Однако, он не влияет на клеточные рецепторы.

При этом добавляется, что в стране уже циркулируют "британская" и "южноафриканская" мутации коронавируса.

Naše laboratoř díky sekvenování vzorků pacientů s infekcí SARS-CoV-2 objevila zatím nepopsanou mutaci Spike proteinu - model na obrázku s mutací vyznačenou černými body. Naštěstí je mutace v pozici, která by neměla ovlivňovat vazbu protilátek ani buněčných receptorů. pic.twitter.com/pi5alHpZ8v — O Šerý (@omarsery1) March 28, 2021

Напомним, что, по данным ВОЗ, по состоянию на 24 марта, в мире в 125 странах зафиксировали "британский" штамм коронавируса.