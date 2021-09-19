В центре столицы из-за Марша равенства перекрыли ряд улиц: Список

Закрыты на вход и выход станции метрополитена "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Театральная" (работает как пересадочный узел)

Отмечается, что также перекрыто движение на частях улиц, прилегающих к маршруту мероприятия.

Зоркема:

улица Владимирская перекрыта до улицы Богдана Хмельницкого,

улица Богдана Хмельницкого-от улицы Ивана Франко до Крещатика,

бульвар Тараса Шевченко-от Леонтовича до Бессарабской площади,

улица Льва Толстого-от улицы Назаровской,

улица Антоновича - от улицы Саксаганского,

улица Рогнединская-от улицы Шота Руставели,

улица Крещатик - от бульвара Тараса Шевченко до Прорезной,

Большая Васильковская-от площади Льва Толстого и до улицы Павла Скоропадского,

улица Бассейная-к Шелковичной.

Патрульная полиция Украины

Также перекрыта Бессарабская площадь и улица Пушкинская до улицы Богдана Хмельницкого.

Кроме этого, изменен маршрут троллейбусов № 5, 7, 8, 17, 93-Н и 94-Н и автобусов № 24, №20, №114, №118.

Закрыты на вход и выход станции метрополитена "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Театральная" (работает как пересадочный узел).

Отмечается, что участники шествия собираются возле Национальной оперы Украины и неподалеку от Золотых ворот.

Новости по теме: На выходных в Киеве перекроют ряд улиц: Где и как будут действовать ограничения

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве в эти выходные изменится движение транспорта в центре столицы с 18:00 18 сентября до окончания мероприятий 19 сентября. На время проведения мероприятий, в случае необходимости, будут закрыты на вход и выход три станции метро.