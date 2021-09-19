В центре столицы из-за Марша равенства перекрыли ряд улиц: Список
Закрыты на вход и выход станции метрополитена "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Театральная" (работает как пересадочный узел)
Отмечается, что также перекрыто движение на частях улиц, прилегающих к маршруту мероприятия.
Зоркема:
- улица Владимирская перекрыта до улицы Богдана Хмельницкого,
- улица Богдана Хмельницкого-от улицы Ивана Франко до Крещатика,
- бульвар Тараса Шевченко-от Леонтовича до Бессарабской площади,
- улица Льва Толстого-от улицы Назаровской,
- улица Антоновича - от улицы Саксаганского,
- улица Рогнединская-от улицы Шота Руставели,
- улица Крещатик - от бульвара Тараса Шевченко до Прорезной,
- Большая Васильковская-от площади Льва Толстого и до улицы Павла Скоропадского,
- улица Бассейная-к Шелковичной.
Также перекрыта Бессарабская площадь и улица Пушкинская до улицы Богдана Хмельницкого.
Кроме этого, изменен маршрут троллейбусов № 5, 7, 8, 17, 93-Н и 94-Н и автобусов № 24, №20, №114, №118.
Закрыты на вход и выход станции метрополитена "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Театральная" (работает как пересадочный узел).
Отмечается, что участники шествия собираются возле Национальной оперы Украины и неподалеку от Золотых ворот.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве в эти выходные изменится движение транспорта в центре столицы с 18:00 18 сентября до окончания мероприятий 19 сентября. На время проведения мероприятий, в случае необходимости, будут закрыты на вход и выход три станции метро.