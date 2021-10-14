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В центре Киева начинается марш ко Дню защитников и защитниц

Акцию организовали "Национальный корпус", ВО" Свобода"," Правый сектор " и ряд других организаций

В центре Киева проходит марш украинских националистов с участием нескольких тысяч человек. Об этом сообщает "Суспільне".

Как отмечается, сначала возле Киевского университета имени Тараса Шевченко состоялось вече.

После этого участники шествия двинулись в сторону Крещатика, марш должен закончиться на Майдане Независимости.

Известно, что изначально в столице планировалось параллельно провести сразу два шествия – Марш нации, который организует Национальный корпус, и Марш славы УПА, к которому присоединился и ветеранское движение. Однако в конце концов колонны решили объединиться.

Организаторы планируют, что к шествию присоединятся до 10 тысяч человек.

Сообщается, что в руках у участников Марша флаги Украины и красно-черные флаги, а также флаги с символикой "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Братство", "Сокола", "Движения ветеранов Киева" и ряда других националистических организаций, а также таблички с названиями городов.

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Напомним, ранее в центре Киева полиция перекрывала движение на Владимирской улице, бульваре Тараса Шевченко, Терещенковской улице, улице Льва Толстого и площадь Льва Толстого в связи с проведением Марша равенства

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