В центре Киева из-за марафона перекрыли движение транспорта: Как будут действовать ограничения

В эти выходные состоится массовое спортивное мероприятие Kyiv Nova poshta Half Marathon-2021

Отмечается, что сегодня движение перекроют с 09:00 до 20:00 по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с улицей Прорезной).

Кроме того, в воскресенье, 3 октября, будет перекрыто движение с 06: 30 до 16: 00 по маршруту:

улица Крещатик, 36 – улица Крещатик (от перекрестка с улицей Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади);

улица Большая Васильковская (от Бессарабской площади до улицы Жилянской);

улица Саксаганского (от улицы Шота Руставели до проспекта Победы);

проспект Победы (от улицы Саксаганского до улицы Вячеслава Черновола);

улица Жилянская (от улицы Большой Васильковской до улицы Шота Руставели);

улица Шота Руставели - улица Рогнединская-улица Эспланадная (от улицы Рогнединской до улицы Бассейной);

улица Бассейная (от улицы Эспланадной до улицы Крещатик);

Бессарабская площадь – улица Прорезная (от улицы Крещатик до улицы Пушкинской);

улица Пушкинская (от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого);

улица Богдана Хмельницкого (от улицы Пушкинской до улицы Крещатик).

КГГА

Также по маршруту полумарафона изменено движение общественного транспорта.

В частности, до 22: 00 3 октября движение автобусов маршрутов №№ 24 и 114 организуют по маршруту движения выходного дня.

Подчеркивается, что 3 октября от начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:00) троллейбусы будут курсировать:

№ 3-от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала"Южный";

№ 5 и 7-соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;

№ 8, 9 и 17 – соответственно от вул. Смелянского, аэропорта "Киев" ("Жуляны") и площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 12 – от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

№ 14 и 15 – соответственно от Ботанического сада и в. м. "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (до вул. Новогоспітальної);

№ 40-от ул. Кадетская роща до ул. Волгоградской.

Автобусы будут курсировать так:

№ 5-от ул. Изюмской до ул. Жилянской;

№ 24 и 114 – соответственно от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и вул. Милославской до вул. Крещатик по собственному маршруту, далее – вул. Михайловская – вул. Большая Житомирская ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – вул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный"; (в обратном направлении) железнодорожный вокзал "Центральный" – вул. Симона Петлюры – б-р Тараса Шевченко – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Владимирская – Владимирский проезд – вул. Михайловская – вул. Крещатик, далее по своим маршрутам;

№ 20-от ж / м Корчеватое до ул. Деловой;

№ 55-от Дарницкой площади до ул. Бассейной;

№ 69-от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала"Южный";

№ 118-от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной.

Также временно будут внесены изменения в путь автобусных маршрутов общего пользования в режиме маршрутного такси: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

Отмечается, что 2 октября в рамках марафона состоится ряд дополнительных мер.

Среди них - "Марафон для всех", который имеет особую цель: каждый желающий сможет преодолеть дистанцию в 1 километр за человека, который не может бегать из-за возраста, болезни или других обстоятельств.

В этом году событие впервые состоится в оффлайновом формате. Бегуны выйдут на дистанцию на вул. Крещатик, 24 в 15:00 с наклейками на форме, где будут указаны имена тех, ради кого они бегут.

Также пройдут все детские забеги на дистанции 100 и 500 метров и Детский марафон совместно со спортивным движением JuniorZ.

3 октября пройдут основные забеги для взрослых участников на дистанциях 21 км, 10 км, 5 км, а также Эстафета на 21 км и "Командная пятерка".

Новости по теме: В Киеве из-за веломарафона перекроют ряд улиц

Напомним, ранее в Харькове 12 сентября перекрывали движение транспорта в связи с запланированным маршем ЛГБТ-сообщества "Харьков Прайд".