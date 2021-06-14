В центрах массовой вакцинации за выходные сделали более 31 тысячи COVID-прививок

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Больше всего людей за два дня вакцинировали в Киеве на базе Международного выставочного центра

За выходные, 12-13 июня, в центрах массовой вакцинации против COVID-19 прививали 31 305 человек. Об этом сообщает Министерство Здравоохранения.

Отмечается, что из общего количества прививок в 16 регионах Украины 15 924 лиц вакцинировали в субботу и 15 381 человек - в воскресенье.

Как известно, в эти выходные работали 50 центров вакцинации: 13 центров в Днепропетровской, 8 в Львовской, 7 в Одесской, 5 в Полтавской, три в Херсонской, два в Киевской, по два в Черновицкой, по два в Хмельницкой и по одному в Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской областях и в столице.

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Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 6 410, в Днепре в 12 центрах - 3 145 и во Львове в трех центрах - 2 968.

Сообщается, что в предыдущие выходные на территории Украины работали всего 14 таких центров, в которых прививали 15 025 людей.

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Как напомнили в Минздраве, с 29 мая 2021 года в Украине начали открываться центры массовой вакцинации населения против COVID-19.

Сейчас они работают только в выходные дни. Приоритет отдается пожилым людям.

Как известно, в центрах массовой вакцинации вакцинируют граждан, которые записались в лист ожидания в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Минздрава.

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Напомним, ранее мы писали, что в Центре общественного здоровья рассказали, какой интервал должен быть между первым и вторым COVID-прививками, чтобы завершить процесс вакцинации. Определен интервал от 21 дня до 12 недель, в зависимости от вакцины.