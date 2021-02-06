В Буковеле 87-летний лыжник-любитель установил рекорд Украины

Евгений Антропов установил рекорд Украины в Буковеле Facebook-страница Ланы Ветровой

Мужчина впервые встал на лыжи в 79 лет

В Буковеле 87-летний лыжник-любитель Евгений Антропов сумел установить рекорд Украины. Об этом сообщила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

"Евгений Антропов, горнолыжник-любитель из Черкасс, в свои 87 лет носится на лыжах как рысак по ипподрому. И поверьте, даст фору каждому из нас. Свой день рождения он встретил в Буковеле", - говорится в сообщении.

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По словам Ветровой, звание рекордсмена мужчина получил, поскольку за 6,5 часов прокатил 20 трасс, 32 спуска различной сложности, в том числе и "черные".

"Кстати, впервые в своей жизни наш рекордсмен встал на лыжи в годы поздней молодости - в 79 лет", - добавила руководитель нацреестра.

Напомним, недавно украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на соревнованиях в Банска-Бистрице, установив при этом мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении среди юниоров.