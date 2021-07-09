В Ботсване нашли алмаз, который весит почти 1200 каратов: Теперь он второй в мире

Обнаруженный в Ботсване алмаз массой 1174 карата AFP

Вес нового гиганта примерно 235 граммов

В африканском государстве Ботсвана, которая является крупнейшим производителем алмазов на материке, нашли алмаз массой 1174 карата (примерно 235 граммов). Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, алмаз добыли из рудника Карове в июне, а представили его правительству и президенту на церемонии 7 июля. Это третий алмаз весом более тысячи каратов, который нашли на этом участке. Теперь его превратят в "ценные коллекции бриллиантов высочайшего качества".

К слову, самым крупным из некогда добытых алмазов был алмаз Куллинан весом 3106 каратов (примерно 621 грамм), который нашли в Южной Африке в 1905 году. Второй по величине алмаз - Лезеди Ла Рона весом 1109 каратов (примерно 222 грамма), который нашли в Ботсване в 2015 году. Вероятно, этот — новый алмаз — вытеснит Лезеди Ла Рона со второго места, поскольку он на 65 каратов больше.

Напомним, 17 июня Ботсвана виставила на обозрение камень, который считается третьим по величине из некогда найденных алмазов. Камень весом 1098 каратов (примерно 219,6 грамма) показали президенту через две недели после того, как алмазная фирма Debswana обнаружила его на руднике Джваненг.