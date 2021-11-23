В Борисполе канонизировали священномученика Михаила Подъельского

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий Центр информации УПЦ

В бориспольском Свято-Покровском соборе во вторник, 23 ноября, причислили к лику святых священника Михаила Подъельского, расстрелянного НКВД за исповедание веры.

Священник Михаил Подъельский отдал свою жизнь за веру. Активно выполнял свои пастырские обязанности, отказывался закрывать церковь, совершал для местных жителей церковные обряды и таинства. За это 27 ноября его расстреляли в застенках НКВД.

Божественную литургию и канонизацию священномученика совершил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

"Когда человек свою жизнь строит на заповедях Божиих, на священных законах Святого Бога, то человек сам становится святым. И он становится тем святым добрым плодом, который Бог уносит в вечность. И одним из таких прекрасных плодов церковных является ныне прославляемый нами священномученик Михаил, который за веру в Христа, за жизнь по заповедям Божьим, за то, что он служил Богу, был убит", - сказал во время канонизации Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Решение о канонизации священника Михаила Подъельского Священный Синод УПЦ принял 17 августа 2021 года.

"Учитывая решение Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде УПЦ приняли решение: 1. Благословить местное прославление и почитание в пределах Бориспольской епархии протоиерея Михаила Подъельского. 2. Утвердить иконописное изображение святого", - сообщил Антоний, митрополит Бориспольский и Броварский, управляющий делами УПЦ.

Отметим, что священномученик Михаил похоронен, как и большинство расстрелянных в те времена священников, в Быковнянском лесу в Броварах. Теперь его икона будет находиться в Свято-Покровском соборе г. Борисполя, поэтому все желающие верующие смогут прикоснуться к святыне. Кроме того, ежегодно 27 ноября будет совершаться памятное служение именно в честь священномученика.