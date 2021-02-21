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В больницу Франковска впервые поступили тяжелые кислородозависимые дети

Мутировавший коронавирус начал сильнее поражать детей Фото из открытых источников

Главный врач спрогнозировала, что из-за мутации вируса новая волна эпидемии будет тяжелой

В Ивано-Франковской области впервые с начала пандемии коронавируса в больницу поступили тяжелые кислородозависимые дети. Об этом сообщила главный врач Городенковской больницы Александра Косовец, передает "Галка".

По ее словам, из-за недостатка мест в медучреждении пришлось снова перепрофилировать неврологические койки на инфекционные. 

"Впервые за весь период ковида поступили тяжелые кислородозависимые дети, в том числе двое до года. Сегодня все 120 инфекционных коек, 6 реанимационных заняты, развернули еще два дополнительных. За последний месяц мы купили еще два аппарата ИВЛ и получили от центра здоровья еще один, на данный момент все заняты", - рассказала врач. 

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По ее словам, семеро пациентов находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Одна больная умерла. Александра Косовец подчеркнула, что таких тяжелых осложнений, которые наблюдаются сейчас, не было за весь период пандемии.

Медик предположила, что осложнения связаны с сильной мутацией вируса. 

"Лечение осложненных случаев дорогостоящее, некоторые препараты приходилось собирать из всех аптек. Эта волна ковида будет тяжелой. Есть случаи, когда больные вообще не почувствовали, что у них есть серьезные проблемы в легких, а проявления минимальны. Субфибрильная температура 37,1 - 37,2-многие люди не обращают на нее внимание и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР", - добавила она. 

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Напомним, недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупредил, что в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях критическая ситуация с распространением коронавируса.

В связи с этим в Ивано-Франковской области решили ввести красную зону карантинных ограничений. В результате там будет запрещена деятельность кинотеатров, клубов, спортзалов, развлекательных заведений и тому подобное. Ученики 5-11 классов в этот период не будут ходить в школу.

В других регионах решения по усилению карантина не принимали. 

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