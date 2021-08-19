В больнице Запорожья построили вертолетную площадку для транспортировки больных
Вертолетная бригада круглосуточно будет дежурить на аэродроме "Мотор Сич", и время ее подлета в случае необходимости - 3 минуты
"Специалисты выбрали место, где возможна беспрепятственная посадка вертолета. Работы по строительству площадки выполнило предприятие "Мотор Сич". Для области и для больницы они были бесплатными. Это первый шаг на пути к созданию к санавиации ", - подчеркнул Шишка.
Он также подчеркнул, что санавиация позволит максимально быстро транспортировать тяжелых больных.
Вертолетная бригада круглосуточно будет дежурить на аэродроме "Мотор Сич", и время ее подлета в случае необходимости - 3 минуты.
Отмечается, что работы по реконструкции отделения экстренной медицинской помощи больницы стартовали еще осенью 2020 года и выполнялись в рамках программы Президента "Большое строительство".
Общая стоимость составляет более 29,5 млн грн, из которых 17 млн грн выделено из областного бюджета.
Сообщается, что подрядчик должен был завершить строительные работы еще в конце марта, но сроки постоянно переносились.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируется строительство большого флота до 2035 года, а власть работает над решением вопроса разблокирования Черноморского и Азовского побережья.