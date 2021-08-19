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В больнице Запорожья построили вертолетную площадку для транспортировки больных

Укринформ

Вертолетная бригада круглосуточно будет дежурить на аэродроме "Мотор Сич", и время ее подлета в случае необходимости - 3 минуты

На территории КНП "Запорожская областная клиническая больница" построили вертолетную площадку для транспортировки больных. Об этом на открытии приемного отделения медучреждения заявил директор КНП "ЗОКЛ" Игорь Шишка, передает "Укринформ".

"Специалисты выбрали место, где возможна беспрепятственная посадка вертолета. Работы по строительству площадки выполнило предприятие "Мотор Сич". Для области и для больницы они были бесплатными. Это первый шаг на пути к созданию к санавиации ", - подчеркнул Шишка.

Он также подчеркнул, что санавиация позволит максимально быстро транспортировать тяжелых больных.

Вертолетная бригада круглосуточно будет дежурить на аэродроме "Мотор Сич", и время ее подлета в случае необходимости - 3 минуты.

Отмечается, что работы по реконструкции отделения экстренной медицинской помощи больницы стартовали еще осенью 2020 года и выполнялись в рамках программы Президента "Большое строительство".

Общая стоимость составляет более 29,5 млн грн, из которых 17 млн грн выделено из областного бюджета.

Сообщается, что подрядчик должен был завершить строительные работы еще в конце марта, но сроки постоянно переносились.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируется строительство большого флота до 2035 года, а власть работает над решением вопроса разблокирования Черноморского и Азовского побережья. 

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