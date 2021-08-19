В больнице Запорожья построили вертолетную площадку для транспортировки больных

Вертолетная бригада круглосуточно будет дежурить на аэродроме "Мотор Сич", и время ее подлета в случае необходимости - 3 минуты

"Специалисты выбрали место, где возможна беспрепятственная посадка вертолета. Работы по строительству площадки выполнило предприятие "Мотор Сич". Для области и для больницы они были бесплатными. Это первый шаг на пути к созданию к санавиации ", - подчеркнул Шишка.

Он также подчеркнул, что санавиация позволит максимально быстро транспортировать тяжелых больных.

Вертолетная бригада круглосуточно будет дежурить на аэродроме "Мотор Сич", и время ее подлета в случае необходимости - 3 минуты.

Отмечается, что работы по реконструкции отделения экстренной медицинской помощи больницы стартовали еще осенью 2020 года и выполнялись в рамках программы Президента "Большое строительство".

Общая стоимость составляет более 29,5 млн грн, из которых 17 млн грн выделено из областного бюджета.

Сообщается, что подрядчик должен был завершить строительные работы еще в конце марта, но сроки постоянно переносились.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируется строительство большого флота до 2035 года, а власть работает над решением вопроса разблокирования Черноморского и Азовского побережья.