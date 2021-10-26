В больницах вакцинированного Моршина на Львовщине нет ни одного больного COVID-19

Сейчас в городе на коронавирус болеют 22 человека, но все они лечатся амбулаторно.

На Львовщине в курортном городке Моршин, который весной принял участие в эксперименте Министерства здравоохранения по массовой вакцинации, нет ни одного госпитализированного пациента с коронавирусом. Об этом сообщил городской голова Руслан Ильницкий, передает УНИАН.

"Мы стопроцентно можем сказать, что эксперимент, который мы провели в апреле-мае по вакцинации населения города, удался. Летом у нас вообще не было больных на COVID-19. С началом очередной волны заболеваемости была госпитализирована только одна 80-летняя бабушка, но она была прививка и перенесла болезнь в легкой форме, лишь неделю находилась в больнице. Сейчас по городу мы имеем 22 человека, которые болеют на коронавирус, но все они лечатся на дому, амбулаторно, никто не госпитализирован", - рассказал Ильницкий.

По его словам, по состоянию на 26 октября в Моршине двумя дозами вакцинированы 74% жителей города, одной дозой – 75%.

"У нас работают все санатории, есть отдыхающие, работники санаториев вакцинированы на 100%. А принимаем людей только тех, кто имеет сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест", - отметил городской голова.

Напомним, летом в Моршине стартовал пилотный проект по вакцинации населения против коронавируса. Его цель – достижение коллективного иммунитета от недуга.