В Белой Церкви утонула 13-летняя девочка, пытаясь спасти подругу
Трагедия произошла, когда компания подростков отдыхала на берегу реки Рось
В Белой Церкви, пытаясь спасти подругу, утонула 13-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Белоцерковского районного управления полиции.
Как отмечается, трагедия произошла, когда компания подростков в возрасте от 12 до 14 лет отдыхала на берегу реки Рось без взрослых. Со временем они пошли купаться и одна из девочек начала тонуть. Две подруги бросилась ей помогать и спасли ее, но одна из них ушла под воду.
Спасенная девочка смогла выбраться на берег. Ее подруги позвонили в полицию.
На место происшествия сразу прибыли руководство полиции, следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские, работники Белоцерковского окружной прокуратуры, патрульные полицейские, спасатели, медики и работники социальной службы.
Тело погибшей позже достали из воды спасатели в 100 метрах от места инцидента.
Родственница погибшей Влада Синявская в своем Facebook рассказала, что девочку звали Лиза.
"Друзья, обращаемся с душевной болью ко всем неравнодушным с просьбой о помощи!!! Сегодня нашу семью постигло большое горе. Трагически погибла наша Лиза, спасая жизнь подругам. Она была искренним и преданным другом, единственной дочерью своих родителей", - отметила она и опубликовала фото погибшей.
Напомним, ранее в Днепровском районе Днепропетровской области водолазы достали из карьера тело 16-летнего парня.