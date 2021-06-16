В Белой Церкви утонула 13-летняя девочка, пытаясь спасти подругу

Фото из открытых источников

Трагедия произошла, когда компания подростков отдыхала на берегу реки Рось

В Белой Церкви, пытаясь спасти подругу, утонула 13-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Белоцерковского районного управления полиции.

Как отмечается, трагедия произошла, когда компания подростков в возрасте от 12 до 14 лет отдыхала на берегу реки Рось без взрослых. Со временем они пошли купаться и одна из девочек начала тонуть. Две подруги бросилась ей помогать и спасли ее, но одна из них ушла под воду.

Спасенная девочка смогла выбраться на берег. Ее подруги позвонили в полицию.

На место происшествия сразу прибыли руководство полиции, следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские, работники Белоцерковского окружной прокуратуры, патрульные полицейские, спасатели, медики и работники социальной службы.

Тело погибшей позже достали из воды спасатели в 100 метрах от места инцидента.

Родственница погибшей Влада Синявская в своем Facebook рассказала, что девочку звали Лиза.

"Друзья, обращаемся с душевной болью ко всем неравнодушным с просьбой о помощи!!! Сегодня нашу семью постигло большое горе. Трагически погибла наша Лиза, спасая жизнь подругам. Она была искренним и преданным другом, единственной дочерью своих родителей", - отметила она и опубликовала фото погибшей.

Погибшая в Белой Церкви девочка Лиза Фото из открытых источников

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