В армии ВСУ ввели более 300 стандартов НАТО

В первую очередь речь идет о внедрении практик, принципов и стандартов НАТО в украинскую армию

В Вооруженных силах Украины внедрили уже 303 нормативных документа Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщил начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко, передает АрмияInform .

"На сегодня уже введены 303 нормативных документа НАТО путем разработки 331 национального документа. Введенные стандарты НАТО применяются в таких отраслях, как военная политика, безопасность и стратегическое планирование, операции и боевые действия, разведка, информационные и психологические операции, связь, разработка, постановка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники, стратегические коммуникации и гендерные перспективы", - сказал он.

Также полковник напомнил, что в прошлом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Это дает возможность для дальнейшего углубления практического сотрудничества.

"Наивысшей степенью нашего сотрудничества с НАТО является участие национального персонала и контингентов в операциях и миссиях по поддержанию международного мира и безопасности под руководством НАТО. Сегодня мы продолжаем предоставлять вклад в миротворческие усилия Альянса, участвуя в операции НАТО в Косово, где выполняет задачи инженерное подразделение Вооруженных Сил Украины численностью 40 военнослужащих", - сообщил Павелко.

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Напомним, 14 сентября в Одессе начались совместные командно-военные учения Украины и стран НАТО "Нерушимая устойчивость" по противодействию гибридным угрозам критической инфраструктуре в Черноморском регионе.