В апреле начинается зачисление детей в 1 класс: Какие документы нужно сдать родителям

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Прием документов на зачисление в первый класс заканчивается 31 мая

В Украине с 12 апреля начинается зачисление детей в первые классы школ. Подать документы можно будет в течение полутора месяцев, до 31 мая. В условиях пандемии прием документов будет проводиться с учетом действующих карантинных ограничений. В офисе образовательного омбудсмена рассказали, какие документы нужно подать родителям будущих первоклассников.

Как отмечается, для зачисления ребенка в школу документы нужно подавать лично, и это может сделать один из родителей.

Список документов:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей или опекуна).

Копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий его личность.

Оригинал или копия медицинской справки по форме №086-1/о.

Документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей, если ребенок претендует на первоочередное зачисление в школу рядом с домом (если ребенок претендует на свободные места второй очереди, этот документ не требуется).

По желанию родителей можно предоставить оригинал или копию заключения по комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка – если у него есть особые образовательные потребности.

Родители имеют право подать документы на зачисление ребенка на свободные места в любое количество школ, кроме той, что находится непосредственно рядом с местом проживания.

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