В Антарктиде над станцией "Академик Вернадский" заметили редкие перламутровые облака

Ледяные облака наблюдаются большей частью в полярных регионах и формируются в "сухой" стратосфере

Украинские полярники заметили над станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде довольно редкое явление - перламутровые облака. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

"Взгляните, какую красоту на днях наблюдали украинские полярники на станции “Академик Вернадский”! Это явление известно как перламутровые облака - благодаря цветам. Их полное название - ледяные полярные стратосферные облака, ведь они состоят из кристалликов льда, наблюдаются в основном в полярных регионах и в отличие от большинства облаков, которые живут во “влажной” тропосфере – нижнем слое атмосферы, эти формируются в следующем слое – “сухой” стратосфере", - отметили ученые.

Перламутровые облака очень тонкие, поэтому днем на фоне рассеянного света их фактически не видно. А вот во время заката солнца, когда оно опускается на несколько градусов ниже горизонта, свет отражается от кристалликов льда в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации. Он и делает облака разноцветными.

"В Антарктике увидеть их можно в основном зимой, когда в нижних слоях стратосферы, на высоте 15-27 км, температура опускается до аномального уровня - около -85°С.

Именно такая температура является одним из главных условий формирования этих облаков. Другое обязательное условие - наличие ядер конденсации, то есть миничастиц, на которых пар начинает переходить в жидкое состояние", - поясняют ученые.

Возникновения перламутровых облаков связывают с горными волнами: когда поток воздуха в тропосфере натыкается на высокий горный хребет, "идет" вверх, огибает его и "падает" вниз. Так образуется волна.

К слову, именно этот тип облаков способствует разрушению озонового слоя, ведь на их поверхностях хлор приобретает реактивные формы, уничтожающие полярный стратосферный озон.

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Ранее сообщалось, что к берегам острова Галиндез в Антарктиде, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", приплыли два кита-горбача.