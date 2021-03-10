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В акваторию Одесского морпорта зашли четыре корабля НАТО. Фото

Корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2 Фото: Армия Inform

Они принадлежат Турции, Испании и Румынии

В акваторию Одесского морского порта зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2. Об этом сообщает АрмияInform. 

Как отмечается, все они пришвартовались возле одного из причалов Одесского морвокзала.

В состав корабельной группы входят флагман ― корабль обеспечения S. MEHMET PASA ВМС Турецкой Республики, а также противоминные корабли AYVALIK ВМС Турецкой Республики, TAJO Королевских ВМС Испании, LUPU DINESCU МС Румынии.

При этом добавляется, что главной целью их визита является проведение совместных тренировок совместно с Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины. 

2-я постоянная противоминная группа НАТО ― одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, которая состоит из командного судна и не более 7-8 минных тральщиков. Цель группы — поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения. Группа непосредственно подчинена объединенному командованию ОЗС НАТО (Неаполь).

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Ранее сообщалось, что Украина хочет получить от США четкий ответ относительно членства страны в НАТО. Также государство стремится усилить военное сотрудничество для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. 

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