В акваториях Черного и Азовского морей объявили штормовое предупреждение

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Спасатели предупредили о II уровне опасности

В Украине в акваториях Черного и Азовского морей прогнозируются сильные штормы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 12 февраля в акваториях Черного моря (кроме восточной части) и Азовского моря порывы ветра 25-28 м/с; высота волн на Черном море 30-50 дм, на Азовском 15-20 дм; в северо-западной части Черного моря, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 13 февраля тоже будет штормовым. В частности, в Азовском море ожидаются порывы ветра с силой 25-28 м/с, а волны будут подниматься на 15-20 дм.

Ранее сообщалось, что в Украине морозы будут свирепствовать еще ближайшие несколько дней. Повышение температуры ожидается лишь 21-22 февраля.