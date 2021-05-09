В акциях к 9 мая в Украине приняли участие более 40 тысяч человек

МВД Украины

Всего в стране провели свыше шести сотен мероприятий в честь погибших украинцев

В Украине на митинги в честь Дня Победы над нацистами во Второй мировой войне пришли более 40 тысяч украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, всего в стране провели более 600 массовых мероприятий, приуроченных к 9 маю.

"По состоянию на сейчас поступило 38 сообщений о правонарушениях, связанных с массовыми мероприятиями по случаю 9 мая. Серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано", – заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, сейчас большое внимание уделяется местам отдыха граждан - паркам и лесополосам.

Однако, не обошлось и без использования запрещенной символики тоталитарных режимов.

"В ЕРДР внесено пять сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с изготовлением и использованием запрещенной символики. Сейчас также Национальной полицией составлено девять админпротоколов. Проведена большая профилактическая работа, не допущены серьезные нарушения публичного порядка", – отчитался глава Нацполиции Игорь Клименко.

МВД Украины

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Напомним, в Одессе во время митинга к 9 мая произошли столкновения между одесситами и правоохранителями. Люди принесли с собой портрет Жукова и георгиевские ленточки.