В 2022 году сахар может подорожать на 20-30%, - НААН

В 2022 году возможно подорожание сахара в розничных сетях на 20-30%. Такой прогноз журналисту 112ua.tv Алене Голубевой дала академик, вице-президент НААН Ануш Балян.

"В 2022 году возможно подорожание сахара в розничных сетях на 20-30%, в связи с инфляционными процессами и увеличением накладных расходов оптовых и розничных сетей, связанных с повышением цен на энергоресурсы", - говорит вице-президент НААН.

Сейчас цены на сахар стабильны. Объемы производства продукта на 30% превышают показатель прошлого года. С учетом переходных остатков, этого вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Учитывая, что большинство производителей сахара закупили ресурс заранее, когда цены, в частности, на природный газ, были в два раза ниже нынешних, им удалось сформировать себестоимость продукции до подорожания. Теперь производители могут не повышать цены на сахар без риска понести убытки

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