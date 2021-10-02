В 2022 году с линии сойдет первая украинская вакцина, - Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко РБК-Украина

В конце текущего года будут известны сроки дедлайна производства

Глава Минздрава Виктор Лякшо рассказал, когда может появиться первая украинская вакцина. Об этом сообщает телеканал "Дом".

По словам Ляшко, сейчас в Харькове начался монтаж линий для производства вакцин против гриппа и коронавирус. В конце 2021 года будут известны сроки дедлайна производства препарата. Первая украинская вакцина сойдет с линий уже в 2022 году.

"В Харькове уже начался монтаж линий для производства инактивированных вакцин против гриппа и ковида. И на этапе подписания меморандума на инвестиции. До конца этого года будем точно знать, каковы дедлайны производства вакцин. Но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", - заявил Виктор Ляшко.

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Ранее сообщалось, что Украина работает над возможностью локализации производства инактивированных вакцин от коронавируса COVID-19 на своей территории.