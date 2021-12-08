В 2022 году гречка подорожает до 65 грн/кг, другие крупы - на 10-15%, - НААН

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В 2022 году ожидается рост цен на гречневую крупу на 15-20% - ее стоимость превысит 65 грн/кг. На 10-15% могут подорожать крупа гороховая (цена превысит 24 грн/кг), кукурузная и пшеничная (превысит 20 грн/кг). Ячменная крупа может подорожать на 12-14%, до отметки более 18 грн/кг. Такой прогноз журналисту 112ua.tv Алене Голубевой дала академик, вице-президент НААН Ануш Балян.

"Рост оптово-отпускных и розничных цен на крупы сопровождается, прежде всего, ростом цен на зерновые и зернобобовые культуры. Отпускные цены производителей за год выросли на 16-19%. Инфляцией, которая с начала года достигла 6,5%. Ростом тарифов на электроэнергию, воду, газ для предприятий. С января тарифы на электроэнергию увеличились на 36,6%, а на водоснабжение и водоотведение - на 10,9% и 17,3% соответственно. Производители пищевой продукции были вынуждены заложить рост цен на коммунальные платежи в стоимость товаров. Также наблюдалось увеличение производственных затрат, в частности на оплату работы", - подчеркнула Балян.

По словам вице-президента НААН, несмотря на то, что валовый сбор зерновых уже почти на 15% больше показателя прошлого года, а, согласно последним прогнозам, производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2021/22 маркетинговом году уже достигло 75,6 млн т (на 16% больше, чем в прошлом году), снижения цен на крупы не прогнозируется.

В нынешнем году в Украине в среднем цены производителей круп выросли на 6,8%. Наиболее динамично росли цены на кукурузную крупу (12,3%), гречневую (10%), ячменную (6,4%), гороховую (4%). Самый большой скачок цен наблюдался в ноябре: в сравнении с ноябрем 2020 года все крупы подорожали в среднем на 22,5%. В частности, ячменная крупа – на 33%, кукурузная – на 26,3%, гороховая на 22,1%, пшеничная на 15,8%, а гречневая - аж на 194,2%. По состоянию на 20 ноября отпускная цена килограмма гречневой крупы достигала 43,44 грн.

Больше подробностей читайте в материале "Гречка по 65 грн и сало по 300 грн за кг: На сколько вырастут цены на продукты в 2022 году" на сайте 112ua.tv.