В 2021 году зарплаты учителей вырастут на 30%, - Шмыгаль

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Также власти планируют обеспечить достаточное количество школ и детсадов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году заработная плата для учителей будет увеличена на 30%. Об этом он рассказал на Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука", сообщает "Укринформ".

"В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%, но, конечно, наша цель – это не меньше, чем средняя заработная плата по стране. Должен быть минимальный базис для учителей, для педагогов", - отметил глава Кабмина.

Кроме этого, он уточнил, что власть должна обеспечить достаточное количество школ и детских садов, то есть необходимо создать современную развитую инфраструктуры, а реализация такого шага возможна в рамках инициативы президента "Большое строительство".

"Мы можем говорить, учитывая прошлый и этот год, о сотнях новых школ и садов в нашем государстве, которые создают качественную современную инфраструктуру для образования", - отметил премьер-министр.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины прорабатывает механизм введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей.