В 2020 году в Украине зафиксировали более 211 тыс. обращений о домашнем насилии
В шести областях Украины до сих пор нет приютов для жертв домашнего насилия
В течение прошлого года в Украине зарегистрировали 211 362 обращения относительно насилия в семье. Об этом сообщили в Национальной социальной сервисной службе на запрос "Радио Свобода".
"В течение 2020 года в органы и учреждения, на которые возлагаются функции по осуществлению мероприятий в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию, поступило 211 362 обращения относительно насилия в семье, из них – 2756 от детей, 180 921 – от женщин, 27 676 – от мужчин", – говорится в ответе.
Кроме этого, в Нацсоцслужбе отметили, что по состоянию на 1 января 2021 года в 18 областях и столице Украины действует 33 приюта для жертв домашнего насилия:
- Винницкая область – один приют;
- Волынская область – один приют;
- Днепропетровская область – два приюта;
- Донецкая область – два приюта;
- Закарпатская область – три приюта;
- Запорожская область – один приют;
- Киевская область – два приюта;
- Луганская область – один приют;
- Львовская область – два приюта;
- Николаевская область – два приюта;
- Одесская область – три приюта;
- Полтавская область – два приюта;
- Ровенская область – один приют;
- Тернопольская область – один приют;
- Харьковская область – два приюта;
- Херсонская область – один приют;
- Хмельницкая область – один приют;
- Черновицкая область – три приюта;
- Город Киев – два приюта.
В то же время в шести областях Украины (Черниговская, Черкасская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Сумская и Житомирская) по состоянию на начало 2021 года не было приютов для жертв домашнего насилия.
Также в Украине действует 304 мобильные бригады социально-психологической помощи пострадавшим от домашнего насилия и насилия по признаку пола, а еще работает 10 дневных центров для пребывания пострадавших от насилия.
Напомним, в начале февраля в Украине начала работу анонимная онлайн-платформа "Мне кажется" для пострадавших от домашнего насилия.