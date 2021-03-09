В 2020 году в Украине зафиксировали более 211 тыс. обращений о домашнем насилии

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В шести областях Украины до сих пор нет приютов для жертв домашнего насилия

В течение прошлого года в Украине зарегистрировали 211 362 обращения относительно насилия в семье. Об этом сообщили в Национальной социальной сервисной службе на запрос "Радио Свобода".

"В течение 2020 года в органы и учреждения, на которые возлагаются функции по осуществлению мероприятий в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию, поступило 211 362 обращения относительно насилия в семье, из них – 2756 от детей, 180 921 – от женщин, 27 676 – от мужчин", – говорится в ответе.

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Кроме этого, в Нацсоцслужбе отметили, что по состоянию на 1 января 2021 года в 18 областях и столице Украины действует 33 приюта для жертв домашнего насилия:

Винницкая область – один приют;

Волынская область – один приют;

Днепропетровская область – два приюта;

Донецкая область – два приюта;

Закарпатская область – три приюта;

Запорожская область – один приют;

Киевская область – два приюта;

Луганская область – один приют;

Львовская область – два приюта;

Николаевская область – два приюта;

Одесская область – три приюта;

Полтавская область – два приюта;

Ровенская область – один приют;

Тернопольская область – один приют;

Харьковская область – два приюта;

Херсонская область – один приют;

Хмельницкая область – один приют;

Черновицкая область – три приюта;

Город Киев – два приюта.

В то же время в шести областях Украины (Черниговская, Черкасская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Сумская и Житомирская) по состоянию на начало 2021 года не было приютов для жертв домашнего насилия.

Также в Украине действует 304 мобильные бригады социально-психологической помощи пострадавшим от домашнего насилия и насилия по признаку пола, а еще работает 10 дневных центров для пребывания пострадавших от насилия.

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Напомним, в начале февраля в Украине начала работу анонимная онлайн-платформа "Мне кажется" для пострадавших от домашнего насилия.