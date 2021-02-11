В 2020 году авиаперелеты Зеленского обошлись стране в 22 млн гривен

Владимир Зеленский Офис президента

Еще в 1,05 млн грн обошелся налогоплательщикам перелет Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию в феврале

На перелеты делегаций с участием президента Владимира Зеленского в 2020 году Государственное управление делами израсходовало 22,25 млн грн. Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua

Наибольшие расходы были связаны с перелетом по маршруту "Киев-Цюрих-Тель-Авив-Киев" в январе – более 2,5 млн грн.

Еще в 1,05 млн грн обошелся налогоплательщикам перелет Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию в феврале.

Стоимость услуг по авиаперелету в Рим на встречу с Папой Римским составила 998 тыс грн.

Не смотря на то, что самыми дорогими были международные перелеты, почти половина от общей суммы израсходованных средств, пришлась на внутренние авиаперевозки – 10,4 млн грн.

Услуги по авиаперевозке президента Владимира Зеленского оказывает Государственное авиационное предприятие "Украина", которое находится в управлении Государственного управления делами.

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