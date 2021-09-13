В 11 регионах Украины и в Киеве превышен уровень заболеваемости COVID-19

В четырех регионах превышен показатель динамики уровня госпитализаций

По состоянию на 12 сентября показатель уровня заболеваемости COVID-19, который определен на уровне 75 на 100 тыс. население превышен в Киеве и 11 других регионах. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава).

Отмечается, что в Киеве уровень заболеваемости составил 130 на 100 тыс. населения, в Житомирской области – 98, в Запорожской – 85, в Луганской – 182, Львовской – 95, Одесской – 91, Ровенской – 81, Тернопольской – 132, Харьковской – 106, Херсонской – 99, Хмельницкой – 96, Черновицкой – 245.

В частности, в четырех регионах превышен показатель динамики уровня госпитализаций.

Так, в Волынской области показатель динамики уровня госпитализаций, который установлен на уровне 50%, превышен три дня подряд, по состоянию на 12 сентября он составляет 65%.

Подчеркивается, что три дня подряд растет показатель динамики госпитализаций во Львовской области, по состоянию на 12 сентября он составляет 82,6%.

Кроме этого, два дня подряд динамика уровня госпитализаций превышена в Одесской и Тернопольской областях – 53,1% и 62,8% соответственно.

Минздрав

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Напомним, ранее мы писали, что по состоянию на 10 сентября все области Украины находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако в трех регионах страны эпидемиологические показатели не в пределах нормы.