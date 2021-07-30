Ужесточение правил въезда в Украину с 5-го августа: Для кого обязательна самоизоляция

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При отказе или невозможности установить приложение "Вдома" на территорию Украины не пропустят

Новые правила пересечения границы, прохождения через пункты пропуска на Донбассе и через админграницу с Крымом начнут действовать с 5 августа, ключевым изменением является самоизоляция для многих категорий граждан. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП.

"С 5 августа вступают в силу изменения, принятые правительством в рамках мер по недопущению распространения коронавируса.

Новые правила имеют определенные отличия от действующих сейчас.

Пограничники будут применять их как в пунктах пропуска на государственной границе, так и в КПВВ на линии разграничения на востоке и админгранице с оккупированным Крымом", - подчеркнул он.

Согласно изменениям, для пересечения украинской границы иностранцы или лица без гражданства по-прежнему должны предъявить страховой полис и один из документов:

отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда;

справку о полной вакцинации вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Подчеркивается, что для иностранцев с 5-го августа обязательной будет самоизоляция в течение 10 дней. Она начинается через 72 часа после прибытия в Украину.

Отмечается, что иностранец должен установить приложение "Вдома".

Его самоизоляция не начинается или заканчивается в случае получения отрицательного теста на COVID-19.

При отказе или невозможности установить приложение "Вдома" на территорию Украины не пропустят.

Указывается, что не подлежат самоизоляции иностранцы со страховым полисом и документом, удостоверяющим полную вакцинацию.

Граждане Украины, которые возвращаются на родину, должны также пойти на самоизоляцию.

Не подлежат самоизоляции украинцы, имеющие на руках справку о полной вакцинации, или документ, выданный в установленном Минздравом порядке, подтверждающий получение одной дозы вакцины.

Также не подлежат самоизоляции также граждане Украины, не достигшие 18-летнего возраста и украинцы, выехавшие за границу до 4 августа.

Подчеркивается, что те, кто приезжает с оккупированных территорий (через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях или из Крыма), обязаны установить и активировать мобильное приложение "Вдома" и уйти на самоизоляцию.

Самоизоляция или обсервация начинается через 72 часа после пересечения границы или прохождения КПВВ на линии разграничения или админгранице с Крымом.

Она не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 (методом ПЦР или экспресс-тестированием), кроме лиц, прибывших из России или Индии.

Для всех невакцинированных лиц независимо от гражданства, прибывших из России или Индии и находившихся на территории этих государств более 7 дней в течение последних двух недель, устанавливается обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения.

Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращен ни в коем случае.

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Напомним, ранее Кабинет министров обнародовал постановление об ужесточении правил въезда иностранцев и граждан в Украину. Ограничения не распространяются на граждан, выехавших с территории нашей страны до 4 августа 2021 года.